Euro/Dollar Euro legt stark zu

Damit spielt die Expertin auf den vergleichsweise hohen Zinssenkungsspielraum der amerikanischen Notenbank an. In den USA liegen die Leitzinsen deutlich höher als in anderen großen Wirtschaftsräumen wie der Eurozone oder Japan. „Man kann sich nicht sicher sein, ob die EZB ihre Zinsen noch weiter senken kann beziehungsweise will“, sagte Nguyen.