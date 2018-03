Euro/Dollar : Euro legt weiter zu

FrankfurtDer Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2325 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar gab dagegen zu vielen Währungen nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2263 Dollar festgesetzt.