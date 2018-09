Euro/Dollar Euro legt wieder etwas zu

FrankfurtDer Euro hat am Mittwoch etwas an Wert gewonnen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1595 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt aber zunächst in Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.