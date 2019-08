Euro/Dollar : Euro leicht erholt

Frankfurt Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1196 US-Dollar gehandelt. Nach dem Scheitern der Regierung in Italien war der Euro am Donnerstagabend auf 1,1177 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1193 (Mittwoch: 1,1202) Dollar festgesetzt.