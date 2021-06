Euro/Dollar Euro leicht schwächer bei 1,21 US-Dollar

Der Euro notiert am Freitagmorgen weiter auf der Marke von 1,21 Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2111 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt.