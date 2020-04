Euro/Dollar Euro setzt Erholungskurs fort

Der Euro hat am Montag an die Kurserholung vom Freitag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0844 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0800 Dollar festgesetzt.