Euro/Dollar Euro startet kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag nur wenig verändert und konnte damit die starken Kursgewinne der vergangenen Woche halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1889 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1870 Dollar festgesetzt. In der vergangenen Woche war der Eurokurs etwa zwei Cent gestiegen.