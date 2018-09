Euro/Dollar Euro startet nach kräftigem Kursrutsch nahezu unverändert

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit neuen Impulsen für den Handel am Devisenmarkt. Es stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die den Euro-Kurs bewegen könnten. Unter anderem werden am späten Vormittag Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass die Inflation in Deutschland – der größten Volkswirtschaft des Euroraums – im September überraschend stark auf 2,3 Prozent gestiegen war.