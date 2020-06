Euro/Dollar Euro steigt nach starken Konjunkturdaten deutlich über 1,13 US-Dollar

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90630 (0,90328) britische Pfund, 121,05 (119,89) japanische Yen und 1,0705 (1,0654) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1767 Dollar gehandelt. Das waren etwa 13 Dollar mehr als am Vortag.

Mehr: Wie der Tag an der Frankfurter Börse verläuft, lesen Sie hier.