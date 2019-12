Euro/Dollar Euro steigt über 1,12 US-Dollar auf höchsten Stand seit August

Der Euro ist am Montag über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit vier Monaten. Erneut wurde die Gemeinschaftswährung durch eine Dollar-Schwäche gestützt. Zeitweise stieg der Kurs bis auf fast 1,1211 US-Dollar und stand damit so hoch wie seit August nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1153 Dollar festgesetzt.