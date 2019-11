Euro/Dollar Euro tritt weiter auf der Stelle

Am Dienstag schauen die Anleger vor allem in Richtung USA. Dort wird eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. Ein nächster Schwung folgt am Mittwoch, bevor die Amerikaner am Donnerstag „Thanksgiving“ feiern und am Freitag ihren Einkaufstag „Black Friday“ begehen. In dieser Zeit geht die Aktivität in den USA merklich zurück.