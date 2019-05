Euro/Dollar : Euro unter 1,12 US-Dollar - Indische Rupie legt zu

FrankfurtDer Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1150 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt. Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Zentralbanker.