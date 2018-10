Euro/Dollar Euro unter 1,16 Dollar – Schwellenländer unter Druck

FrankfurtDer Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa drei Wochen. Händler nannten einen auf breiter Front stärkeren US-Dollar als Grund. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1606 Dollar festgesetzt.