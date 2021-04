Euro/Dollar Euro weiter auf Fünfmonatstief

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1715 US-Dollar und damit geringfügig weniger als in der vorherigen Nacht. Am Vortag hatte der Euro mit 1,1704 Dollar ein Fünfmonatstief markiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1725 Dollar festgesetzt.