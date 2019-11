Euro/Dollar Euro weiter unter 1,11 US-Dollar

Der Euro hat zur Wochenmitte weiter unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1075 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1109 Dollar festgesetzt.