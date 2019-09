Euro/Dollar : Eurokurs fällt wieder unter 1,10 US-Dollar

Eine leichte Gegenbewegung zeigte sich am Morgen auch beim britischen Pfund, das einen Teil der Vortagesgewinne wieder abgeben musste. Die britischen Abgeordneten werden am Mittwoch aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurückkehren. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben.