Euro/Dollar : Eurokurs hält sich über 1,12 US-Dollar

Frankfurt Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1208 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1198 Dollar festgesetzt. Dagegen hat das britische Pfund die jüngste Talfahrt fortgesetzt.