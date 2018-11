Euro/Dollar Eurokurs kaum verändert

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima und damit das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Am Markt wird mit dem dritten Rückgang in Folge gerechnet. Zuletzt mehrten sich die Hinweise, die auf ein Abflauen der Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Eurozone hindeuten.