Euro/Dollar Eurokurs legt etwas zu

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Wochenauftakt wettgemacht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Montag noch bis auf 1,1460 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit August wurde sie am Dienstagmorgen wieder knapp unter 1,15 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1478 Dollar festgesetzt.