Euro/Dollar Eurokurs legt etwas zu

Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1215 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit ein wenig höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1222 (Mittwoch: 1,1232) Dollar festgesetzt.