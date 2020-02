Euro/Dollar : Eurokurs legt nach Dreijahrestief etwas zu

Die Erholung am Nachmittag ist laut Händlern nur eine leichte Gegenbewegung. „Während die zuletzt veröffentlichten US-Konjunkturzahlen mehrheitlich positiv überrascht haben, gab es auf europäischer Seite zumeist Enttäuschungen“, begründeten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die jüngste Euro-Schwäche. So fielen auch die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten besser als erwartet aus. Die Helaba verweist auch auf die Zinsdifferenz zwischen US-Anleihen und Bundesanleihen, auch wenn sich diese zuletzt verringert habe. Zudem scheine der Dollar von den Sorgen über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus zu profitieren.