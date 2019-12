Euro/Dollar Eurokurs steigt auf über 1,11 Dollar

Der Eurokurs ist am Freitag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1120 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch in der Nähe der Marke von 1,11 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag bei 1,1080 (Montag: 1,1075) Dollar festgesetzt.