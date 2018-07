Euro/Dollar : Eurokurs steigt über 1,17 US-Dollar

Starke Kursgewinne verbuchte die schwedische Krone. Auslöser waren robuste Wachstumsdaten. Im zweiten Quartal war die heimische Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um 1,0 Prozent gewachsen und damit doppelt so stark wie von Analysten erwartet. Die Daten stärken die Erwartung, dass die Zinsen in Schweden noch in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder steigen könnten.