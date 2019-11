Euro/Dollar Eurokurs unter Druck - Trump dämpft Optimismus im Handelsstreit

Der Eurokurs ist am Freitag merklich gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,1022 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch bei rund 1,1050 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1034 (Donnerstag: 1,1077) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9063 (0,9028) Euro.