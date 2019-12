Euro/Dollar Eurokurs wenig bewegt – Pfund steigt auf 2-1/2-Jahreshoch zum Euro

Am Freitag war der Eurokurs nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Am Montag werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Markt bewegen könnten. In Deutschland stehen Zahlen zum Außenhandel auf dem Kalender. Zudem veröffentlicht Sentix ihren Konjunkturindex für die Eurozone und damit einen der ersten Frühindikatoren für den Monat Dezember.