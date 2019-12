Euro/Dollar Eurokurs wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1083 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1081 Dollar festgesetzt.