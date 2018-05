Euro/Dollar : Italienische Politik setzt Eurokurs weiter zu

FrankfurtDer Euro hat sich am Dienstag kaum von seinen deutlichen Verlusten vom Wochenstart erholen können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1630 US-Dollar. Das war wenig mehr als der am Vortag erreichte rund halbjährige Tiefstand bei 1,1608 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1644 Dollar festgelegt.