Euro/Dollar Wenig Bewegung beim Eurokurs vor US-Zinsentscheid

31. Juli 2019 , aktualisiert 31. Juli 2019, 07:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf den Zinsentscheid in den USA. Der Euro wird am Mittwoch nahezu zum gleichen Kurs gehandelt wie am Vortag.