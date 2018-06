Euro-Kurs: Der „Italexit“ ist das neue Schreckgespenst der Euro-Anleger

Die Experten der schwedischen Bank SEB gehen davon aus, dass der Euro-Kurs in den kommenden Wochen sogar bis auf 1,10 Dollar abbröckelt. „Die jüngste Regierungskrise in Italien und die Unruhe an den Anleihemärkten haben Investoren einmal mehr an die Risiken des ganzen Euro-Projekts erinnert“, führt SEB-Analyst Carl Hammer aus.