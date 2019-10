Euro/Pfund Pfund-Anleger warten auf EU-Entscheidung über Brexit-Aufschub

Der britische Premierminister Boris Johnson will den Brexit eigentlich bis zum 31. Oktober über die Bühne bringen, wurde diese Woche aber vom Parlament in London ausgebremst. Weil das Unterhaus gegen seinen engen Zeitplan gestimmt hat, liegt dieser nun auf Eis. Johnson sah sich gezwungen, bei der EU eine Brexit-Verschiebung zu beantragen. EU-Diplomaten wollen am Freitag erneut über die Lage beraten.