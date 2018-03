Euro/Yen : Euro verliert Cohn-Rücktritt

Gesucht waren in diesem Umfeld Währungen, die als besonders sicher gelten. So legten der japanische Yen und der Schweizer Franken auf breiter Front zu. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89513 (0,89165) britische Pfund, 131,41 (131,84) japanische Yen und 1,1673 (1,1626) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1329,40 (1331,40) Dollar gefixt.