 EuroStoxx, Cac, FTSE: Europas Börsen beenden das Jahr überwiegend mit Kursgewinnen

Paris, LondonDie Börsen Europas haben ein schwaches Börsenjahr an Silvester überwiegend mit Kursgewinnen beendet. So stieg der EuroStoxx 50 am Montag bis Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 3001,42 Punkte. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom blieben geschlossen. In London und Paris wurde verkürzt gehandelt.