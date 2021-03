Ex-Commerzbank-Chef: Martin Blessing bringt Fintech-SPAC an die Börse

Der ehemalige Commerzbank-Chef und UBS-Manager Martin Blessing will eine leere Unternehmenshülle an die Börse in Amsterdam bringen und damit ein Unternehmen aus der Fintech-Branche übernehmen. Das Übernahme-Vehikel European FinTech IPO Company (EFIC1) gab am Montag den Startschuss für seinen Börsengang an der Euronext, wie die begleitende Investmentbank Credit Suisse mitteilte.