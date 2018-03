Jacob-Zuma-Abgang beflügelt südafrikanische Börse

Nach dem Rücktritt des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma haben Anleger bei Aktien und Anleihen des Landes zugegriffen. Der Leitindex JSE und der breiter aufgestellte All-Share-Index kletterten am Donnerstag um jeweils mehr als 3,5 Prozent. Die Nachfrage nach südafrikanischen Bonds drückte die Rendite der bis 2026 laufenden Papiere um rund zehn Basispunkte auf 8,295 Prozent. Die Landeswährung Rand, die bereits am Mittwoch von der Aussicht auf einen Regierungswechsel profitiert hatte, notierte wenig verändert. Ein Dollar war mit 11,73 Rand so billig wie zuletzt vor knapp drei Jahren.