Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld: Rückkehr in die Business-Welt?

Deshalb ist es kein Wunder, dass SPACs zuletzt immer wieder durch große Namen Schlagzeilen gemacht haben. Prominente wie Shaquille O’Neal, Martin Luther King III und Paul Ryan, ehemals Sprecher des US-Repräsentantenhauses, nehmen am aktuellen SPAC-Boom teil, allerdings auch erfolgreiche Geldmanager wie Bill Ackman, der zuletzt stolze vier Milliarden Dollar für seinen Pershing Square Tontine Holdings SPAC eingenommen hat. Allein 2020 sind bereits mehr als 175 SPACs an die Börse gegangen – ausgestattet mit insgesamt mehr als 65 Milliarden Dollar.



Für Anleger hat sich der Boom bislang indes noch nicht ausgezahlt. Einer Studie von Renaissance Capital zufolge haben zwischen 2015 und September 2020 weniger als ein Drittel der SPACs eine positive Rendite erwirtschaftet. Laut einem Paper zweier Wirtschaftsprofessoren profitieren vor allem die Gründer und das Management, die in der Regel rund 20 Prozent der Anteile für sich behalten. Das macht es für normale Anleger schwer, ihr Geld zurückzubekommen. Auch die Performance eines im Oktober an den Start gegangenen SPAC-ETF erreichte in den vergangenen Monaten noch nicht die des S&P500 oder des Dow Jones.



