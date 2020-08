Exotische Metalle: Russland will China bei Seltenen Erden Paroli bieten

Russland will mit Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar binnen zehn Jahren zum weltweit zweitgrößten Produzenten Seltener Erden nach China aufsteigen. Mit Steuerleichterungen und günstigeren Krediten für Investoren in elf Projekten solle der Anteil an der weltweiten Produktion bis 2030 auf zehn Prozent erhöht werden, kündigte Russlands stellvertretender Minister für Industrie und Handel, Alexej Besproswannych, am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. Aktuell liege dieser bei 1,3 Prozent.