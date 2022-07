Exportabkommen für Getreide aus der Ukraine Weizenpreis: Hoffnung auf nachhaltige Entspannung 

Fallende Rohstoffpreise signalisieren aber nicht nur, dass die Inflation vermutlich ihren Höhepunkt erreicht hat. Sie zeigen auch an, dass die Nachfrage aus der Wirtschaft eingebrochen ist. Und das ist ein untrügliches Zeichen für einen scharfen Konjunktureinbruch. Möglicherweise stecken Europa und die USA sogar längst in einer Rezession. Der Preis für Kupfer etwa, ein viel beachteter Konjunkturindikator, notiert mittlerweile ein Drittel unter seinem Jahreshoch. Auch der Ölpreis hat nachgegeben. Er könnte sich wegen der strukturellen Angebotsknappheit in diesem Abschwung aber besser halten als in früheren Rezessionen.



