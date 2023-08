Exportschwäche und Deflation Anlegerrisiko China – von der Lokomotive der Weltwirtschaft zum Bremsklotz

China kommt einfach nicht in die Gänge. Die einstige Lokomotive der Weltwirtschaft ist seit Corona zum Bremsklotz mutiert. Neue Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik belasteten die Aktienmärkte in Europa und den USA. Die Zahlen waren ernüchternd: Die chinesischen Exporte sanken im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,5 Prozent. Der Rückgang war stärker als erwartet, das Exportergebnis das schlechteste seit Beginn der Coronapandemie. Zudem sind in China, anders als in den USA und Europa, die Verbraucherpreise zuletzt gesunken. Im Juli gingen sie im Jahresvergleich um 0,3 Prozent zurück. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt rutscht in eine Deflation.