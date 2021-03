EZB-Direktor: Bis zum digitalen Euro könnten noch fünf Jahre verstreichen

Die EZB kann aus Sicht von Notenbank-Direktor Fabio Panetta erst in etwa fünf Jahren einen digitalen Euro an den Start bringen. „Fünf Jahre sind eine lange Zeit,“ sagte Panetta am Freitag auf einer virtuellen Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Aber eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) sei nicht einfach.