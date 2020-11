Fabio Panetta: EZB-Direktor warnt vor Datenschutz-Problem bei ausländischen Kryptowährungen

EZB-Direktor Fabio Panetta warnt vor Datenschutz-Problemen bei Kryptowährungen aus dem Ausland wie dem geplanten Facebook-Geld Libra. „Ausländischen Anbietern die Kontrolle über große Mengen an persönlichen Daten anzuvertrauen, könnte erhebliche Kosten für EU-Bürger sowie auch Unternehmen mit sich bringen“, sagte Panetta am Mittwoch auf einer vom italienischen Bankenverband organisierten Veranstaltung laut Redetext. Es gehe um Fragen der Datensicherheit und der Einhaltung des EU-Datenschutzgesetzes, aber auch um Finanzinnovationen in Europa.