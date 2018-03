Facebook, Amazon & Co.: Experten schwören Tech-Aktien die Treue

Der Schaden für all diese Aktien in den letzten Wochen bleibt, wenn man ihn durch eine weitere Linse betrachtet, begrenzt: Selbst nach dem sieben-Prozent-Einbruch am Dienstag bei Nvidia liegt der Kurs noch doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Tesla, mit Kursverlusten von fast 20 Prozent in diesem Jahr, ist im Vergleich zu seinem Kurs zu Beginn des Jahres 2013 immer noch das Siebenfache wert.