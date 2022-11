Favoritenwechsel an den Börsen: Crash mit Ansage, aber neue Chancen

Im vergangenen Jahr sah das noch komplett anders aus. Während viele Aktien schon von Februar 2021 an auf Tauchstation gingen, die Marktbreite spürbar nachließ, hielten die Dickschiffe die Indizes noch auf Kurs. Der MSCI Information Technology etwa, getragen von Apple, Amazon & Co, behauptete sich als stärkster Branchenindex im globalen Anlageuniversum. In den USA allein waren im vergangenen Jahr über 1000 Milliarden Dollar neu in Aktien und Aktienfonds geflossen. Das war so viel, wie in den vorhergehenden zwei Jahrzehnten zusammen. Dieser gigantische Zufluss wurde maßgeblich durch die rekordhohe Liquiditätszufuhr ausgelöst, die Notenbanken über Wertpapierkäufe in das Finanzsystem und Regierungen über Hilfszahlungen in die Realwirtschaft gepumpt haben. Die realen Einkommen der Verbraucher sind dadurch spürbar gestiegen. Das Geld wurde in den Konsum gesteckt – aber auch in die Aktienmärkte, und hier vor allem über ETFs automatisch in die Indexschwergewichte.