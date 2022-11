Favoritenwechsel an den Börsen Crash mit Ansage, aber neue Chancen

Vor allem in diese Bereiche werden in Zukunft vermutlich die großen Investitionen gehen – flankiert von Regierungen, die dafür immer mehr Kreditgarantien vergeben und somit die Geldpolitik untergraben, weil sie damit indirekt die Hoheit über die Geldschöpfung übernehmen. Seit Anfang 2020 werden in Deutschland 40 Prozent der neuen Kredite mit Staatsgarantien vergeben, in Frankreich sind es 70 Prozent, in Italien gar 100 Prozent, sagt Russel Napier. Damit können Regierungen die Steuerung des Kredit- und des Geldmengenwachstums übernehmen und über eine strukturell höhere Inflation das nominale Wirtschaftswachstum kontrollieren, sagt der angesehene Marktstratege. Das senke die Schuldenlast im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.