Fed-Chef Powell: Bei der Einführung eines digitalen Dollars steht Sicherheit vor Geschwindigkeit

Die US-Notenbank Fed will bei der möglichen Einführung digitaler Zentralbankwährungen nicht notwendigerweise die Vorreiterrolle spielen. „Tatsächlich denke ich, das ist eine der Fragen, bei denen es wichtiger ist für die USA, es richtig zu machen als der erste zu sein“, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Montag auf einer Podiumsdiskussion des Internationalen Währungsfonds (IWF). Angesichts der bedeutenden globalen Rolle des Dollars sei es allerdings entscheidend, dass die Notenbank an der vordersten Front der Entwicklungen in der Forschung und in der Geldpolitik bleibe.