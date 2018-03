Felix Hufeld: Bafin-Chef signalisiert mögliche Regulierung von Kryptowährungen

Am Dienstag hatte die Finanzaufsicht erklärt, wie sogenannte Token, also bei Initial Coin Offerings (ICOs) ausgegebene digitale Anteile, rechtlich einzuordnen sind. Wer derartige Dienstleistungen erbringe, mit Token oder Kryptowährungen handele oder sie anbiete, müsse sicherstellen, dass er die gesetzlichen Regelungen lückenlos erfülle, erklärte die Bafin. Hufeld sagte dazu: „Krypto-Token haben genau den Wert, den ihnen der Markt gerade beimisst. Wer in Krypto-Token investiert, sollte im Zweifel auf das Geld auch verzichten können. Für alle anderen gilt: Finger weg.“