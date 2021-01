Finanzaufsicht BaFin fordert Banken zum Dividendenverzicht auf – „Krise einiger Banken“ erwartet

Die Folgen der Pandemie dürften bei einigen Instituten zu erheblichen Problemen führen: „Wir rechnen vor allem nach dem Ende der staatlichen Hilfen mit mehr Kreditausfällen bei den Banken“, sagte Röseler. In internen Szenarien rechnet die BaFin damit, dass die Quote der notleidenden Kredite von derzeit etwa einem Prozent auf 1,5 Prozent steigt. Im Extremfall könnte sie auch mehr als doppelt so hoch ausfallen. „Das wird zwar nicht zu einer Bankenkrise, aber zu einer Krise einiger Banken führen“, sagt Röseler. Er erwartet, dass sich „die Zahl der Banken unter intensivierter Aufsicht erhöhen“ dürfte. Betroffen seien vor allem Institute, „die schon vor Corona ertragsschwach gewesen sind.“