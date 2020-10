Finanzaufsicht: Bafin-Mitarbeiter dürfen Aktien aus der Finanzbranche nicht mehr privat handeln

Die nach dem Wirecard-Bilanzskandal in der Kritik stehende Finanzaufsicht Bafin verbietet ihren Beschäftigten bis auf weiteres bestimmte private Aktiengeschäfte. Das erfolge wegen der bereits von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angekündigten Verschärfung der internen Regelungen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus dem Ministerium. Das Verbot orientiere sich am Verhaltenskodex für das Bafin-Direktorium und die Bundesbank.