Finanzaufsicht: Plus 50 Prozent in wenigen Tagen: Bafin prüft Kursrally der VW-Aktie

Die jüngste Kursrally bei Volkswagen ruft die Finanzaufsicht auf den Plan. Die Bafin schaue sich die Bewegungen routinemäßig an, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Papiere des Wolfsburger Konzerns hatten in den vergangenen Tagen mit teilweise zweistelligen prozentualen Kurssprüngen auf sich aufmerksam gemacht.