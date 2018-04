Finanzbranche fürchtet weitere Sanktionen: Die US-Regierung ist unberechenbar

Der Handel mit den Aktien und Anleihen etwa vom Aluminiumhersteller Rusal, einem Mitglied auf der US-Sanktionsliste, ist quasi tot, nur ein paar Stücke gingen noch in Darkpools um. Blockiert war etwa der Schweizer Maschinenbauer Sulzer, an dem der auf der Sanktionsliste stehende Russe Viktor Vekselberg indirekt eine Mehrheit hielt. „Der Schweizer Maschinenbauer Sulzer reagierte schnell und konnte sich dank seiner starken Bilanz mit dem hohen Eigenkapital und den freien Geldern schnell aus den Sanktionen befreien“, sagt Eleanor Taylor Jolidon, Leiterin Schweizer Aktien bei Union Bancaire Privée in Genf. Sulzer hat die eigenen Aktien zurückgekauft und den Anteil von Vekselberg unter die für die Sanktionen maßgebliche Grenze gedrückt.

Unternehmen mit weniger soliden Finanzen und ohne entsprechend hohe freie Mittel allerdings hätten einen größeren Schaden gehabt, denn alle Gelder wurden zwischenzeitlich blockiert. „Sulzer kann die eigenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt und guten Kursen wieder am Markt platzieren und dadurch den Freefloat bei der Aktien erhöhen, was vom Markt begrüßt würde“, sagt Jolidon. Die Kundenbeziehungen von Sulzer wurden ebenfalls nicht geschädigt und Sulzer wird auch in diesem Jahr seine Erwartungen erfüllen. Kurzfristig haben die Sanktionen aber auch wohl die 2000 Sulzer-Mitarbeiter in den USA und die US-Kunden besonders irritiert. Insgesamt scheint der Schaden aber auch am gesamten Schweizer Aktienmarkt begrenzt zu bleiben.