Finanzen: Finanzagentur bekräftigt Emissionsplanung

Die deutsche Finanzagentur hat ihre Emissionsplanung für das laufende Jahr bekräftigt. Insgesamt sollen Bundeswertpapiere im Volumen von 440 Milliarden Euro begeben werden, wie die für das Schuldenmanagement des Bundes zuständige Agentur am Dienstag mitteilte. Das sind rund 60 Milliarden Euro weniger als im vergangenen Jahr, in dem mit einer halben Billion Euro ein Rekordniveau erreicht wurde. Das geplante Volumen ist das niedrigste seit 2020, liegt aber immer noch gut doppelt so hoch wie in den Jahren vor der Corona- und der Energiekrise.